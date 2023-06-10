Леонтьев Трофим Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смерти19.09.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1930
Дочь: Колодяжная Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Леонтьева Марфа Алексеевна
Солдато-Александровское, Советский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.1939