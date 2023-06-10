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Леонтьев Трофим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

19.09.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1895 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1930

Дочь: Колодяжная Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Леонтьева Марфа Алексеевна

Солдато-Александровское, Советский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Марфа Алексеевна

Смерть
19.09.1939