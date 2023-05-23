Донсков Емельян Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти09.03.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Донсков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.03.1944
село Веснянка, Хмельницкой области
Причина смерти: На войне | Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Старо-Константиновский р-н, с. Караимовка
Похороны
Неизвестно
Братская могила село Веснянка, Хмельницкой области