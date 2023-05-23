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Донсков Емельян Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

09.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Донсков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.03.1944
село Веснянка, Хмельницкой области
Причина смерти: На войне | Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Старо-Константиновский р-н, с. Караимовка
Похороны
Неизвестно
Братская могила село Веснянка, Хмельницкой области