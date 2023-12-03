Егорова Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1961

Дочь: Козлова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Егоров Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Владимир Михайлович

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