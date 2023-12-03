Егорова Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1961
Дочь: Козлова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Егоров Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Владимир Михайлович