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Гришан Владимир Семенович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

15.09.1908

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1908

Отец: Гришан Семен

Мать: Гришан ?

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Станция Енисей В 1896 году Транссибирская магистраль пересекла город Красноярск и связала его с Европейской частью России. В 1898 году на правобережье была создана станция “Енисей”. 8 марта 1899 года ... Показать все
Место жительства
Между 1908 и 1915
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1960
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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