Гришан Владимир Семенович
Место рождения
Дата рождения15.09.1908
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1908
Отец: Гришан Семен
Мать: Гришан ?
Станция Енисей В 1896 году Транссибирская магистраль пересекла город Красноярск и связала его с Европейской частью России. В 1898 году на правобережье была создана станция “Енисей”. 8 марта 1899 года ... Показать все
Место жительства
Между 1908 и 1915
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.11.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1960
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)