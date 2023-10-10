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Князев Максим Степанович

Место рождения

Усады, Ступино, Московская область

Дата рождения

11.08.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1858 и 1859 г.р.

Мать

Между 1857 и 1858 г.р.

Жена

1891 г.р.

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1882 ст.

Отец: Князев Степан Никитич

Мать: Евдокия Трифонова

Усады, Ступино, Московская область
Крещение
11.08.1882 ст.
Кузьмино, Ступино, Московская область
Восприемники: д.Усады крестьянин Григорий Фёдоров и той же деревни Никиты Семёнова дочь Марфа (203-780-1708-0235)
Восприемник
03.02.1902 ст.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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