Князев Максим Степанович
Место рождения
Дата рождения11.08.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1882 ст.
Отец: Князев Степан Никитич
Мать: Евдокия Трифонова
Крещение
11.08.1882 ст.
Кузьмино, Ступино, Московская область
Восприемники: д.Усады крестьянин Григорий Фёдоров и той же деревни Никиты Семёнова дочь Марфа (203-780-1708-0235)
Восприемник
03.02.1902 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Князева Анна Павловна
Смерть
Неизвестно