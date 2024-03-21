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Старецкая Наталья Игоревна

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Место рождения

Москва

Дата рождения

12.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1982

Отец: не указан

Мать: Груничева-Старецкая вера Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костонян Алексей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костонян Алексей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
29.08.2016

Дочь: Костонян Яна Алексеевна

Отец ребёнка: Костонян Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
01.07.2019

Сын: Костонян Ярослав Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

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