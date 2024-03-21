Старецкая Наталья Игоревна
Место рожденияМосква
Дата рождения12.11.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1982
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
29.08.2016
Дочь: Костонян Яна Алексеевна
Отец ребёнка: Костонян Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
01.07.2019
Сын: Костонян Ярослав Алексеевич
Отец ребёнка: не указан