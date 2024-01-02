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Макаров Борис Алексеевич
Макаров Борис Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.1936
Пол
Мужской
Отец
Макаров Алексей Михайлович
1895 г.р.
Мать
Макарова (Лаптева) Мария Ивановна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1936
Отец:
Макаров Алексей Михайлович
Мать:
Макарова Мария Ивановна
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