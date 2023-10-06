Харламов Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарламов Николай Владимирович

Харламов Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1980

Отец: Харламов Владимир Михайлович

Мать: Зыкова Галина Валерьевна

Рождение ребёнка
11.04.?

Сын: Харламов Семен Николаевич

Мать ребёнка: Брудерс Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
25.05.?

Сын: Харламов Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Брудерс Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харламова Алина Николаевна

Мать ребёнка: Брудерс Екатерина Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close