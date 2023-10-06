Харламов Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1980
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1980
Рождение ребёнка
11.04.?
Сын: Харламов Семен Николаевич
Мать ребёнка: Брудерс Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
25.05.?
Сын: Харламов Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Брудерс Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харламова Алина Николаевна
Мать ребёнка: Брудерс Екатерина Васильевна