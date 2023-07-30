Кащеева (Нестерова) Ирина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Около 1867
Александровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
06.07.1886 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
невесте 18 лет