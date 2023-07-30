Кащеева (Нестерова) Ирина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кащеева (Нестерова) Ирина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Около 1867
Александровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
06.07.1886 ст.

Муж: Кащеев Игнат Кириллович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
невесте 18 лет
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