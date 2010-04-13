Анисимов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимов Михаил Сергеевич

Анисимов Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.2010

Отец: не указан

Мать: Курочкина Анна Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close