Фигурина Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евсина (Фигурина) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Фигурин Василий Фокич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Фигурина Глафира Васильевна
Отец ребёнка: Фигурин Василий Фокич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Фигурина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Фигурин Василий Фокич
Смерть
Неизвестно