Фигурина Наталья Ивановна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фигурина Наталья Ивановна

Место рождения

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1845

Муж: Фигурин Василий Фокич

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евсина (Фигурина) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Фигурин Василий Фокич

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Фигурина Глафира Васильевна

Отец ребёнка: Фигурин Василий Фокич

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Фигурина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Фигурин Василий Фокич

Медведево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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