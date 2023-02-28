Милютин Владимир Павлович
Место рожденияд. Александрово, Дмитриевский уезд Курской губернии
Дата рождения24.10.1884
Дата смерти30.10.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 194
Рождение
24.10.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Александрово, Дмитриевский уезд Курской губернии
Место жительства
С 1884
д. Александрово, Дмитриевский уезд Курской губернии
Место жительства
По 1903
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1917
Место жительства
С 1917 по 1917
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
30.10.1937
Место жительства
По 1937