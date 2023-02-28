Милютин Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милютин Владимир Павлович

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Место рождения

д. Александрово, Дмитриевский уезд Курской губернии

Дата рождения

24.10.1884

Дата смерти

30.10.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Место жительства
С 194
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение
24.10.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Александрово, Дмитриевский уезд Курской губернии
Место жительства
С 1884
д. Александрово, Дмитриевский уезд Курской губернии
Место жительства
По 1903
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1917
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
30.10.1937
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1937
Москва, город федерального значения Москва
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