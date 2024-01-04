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Галлямов Абдулгани

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Мухаметюнисов Абдулгаллям

Мать: Фатыма

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Арибжанова Хайри Бянят

Мать ребёнка: Бянян

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулганиев Ибрай

Мать ребёнка: Бянян

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулганиев Оман

Мать ребёнка: Бянян

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марьям

Мать ребёнка: Бянян

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулганиев Абдул (Абдлухадер)

Мать ребёнка: Бянян

Смерть
Неизвестно
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