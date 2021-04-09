Гребенюк (Шпак) Дина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенюк (Шпак) Дина Антоновна

Место рождения

Россия, Брянская область, Климовский район, село Крапивное

Дата рождения

02.06.1939

Дата смерти

09.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1939

Отец: Шпак Антон Макеевич

Мать: Шпак Матрёна

Россия, Брянская область, Климовский район, село Крапивное
Рождение ребёнка
07.02.1965

Сын: Гребенюк Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Гребенюк Григорий Назарович

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенюк Григорий Назарович

Смерть
09.04.2021
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область