Гребенюк (Шпак) Дина Антоновна
Место рожденияРоссия, Брянская область, Климовский район, село Крапивное
Дата рождения02.06.1939
Дата смерти09.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1939
Отец: Шпак Антон Макеевич
Мать: Шпак Матрёна
Россия, Брянская область, Климовский район, село Крапивное
Рождение ребёнка
07.02.1965
Сын: Гребенюк Юрий Григорьевич
Отец ребёнка: Гребенюк Григорий Назарович
Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.2021
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область