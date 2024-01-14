Кыстояков Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
06.12.1988
Дочь: Орехова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кыстоякова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кыстояков Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно