Кыстояков Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кыстояков Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кыстоякова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
06.12.1988

Дочь: Орехова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кыстоякова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Елена Станиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кыстояков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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