Шитов Егор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1988
Отец: Шитов Илья Владимирович
Мать: Шитова Валентина
Бракосочетание
23.08.2015
Жена: не указана
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.10.2015
Дочь: Шитова Варвара Егороана
Мать ребёнка: Шитова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шитова Екатерина