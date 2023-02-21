Шитов Егор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитов Егор Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1988

Отец: Шитов Илья Владимирович

Мать: Шитова Валентина

Бракосочетание
23.08.2015

Жена: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.10.2015

Дочь: Шитова Варвара Егороана

Мать ребёнка: Шитова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитова Екатерина

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