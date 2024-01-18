Скударев Епифан Васильевич
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Рождение ребёнка
25.09.1886
Мать ребёнка: Скударева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.1896
Дочь: Анна Епивановна
Мать ребёнка: Скударева Мария Ивановна
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скударева Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино