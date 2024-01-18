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Скударев Епифан Васильевич

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Скударев Василий Игнатов

Мать: Скударева Степанида Сергеевна

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Рождение ребёнка
25.09.1886

Сын: Скударев Иван Епифанов

Мать ребёнка: Скударева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.1896

Дочь: Анна Епивановна

Мать ребёнка: Скударева Мария Ивановна

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скударева Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
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