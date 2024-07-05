Volovelski Abraham Haim 1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Volovelski Abraham Haim

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Katzenellenbogen Ezekiel Ezekiel

Мать: Katzenellenbogen Sheina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Volovelsky Simeon Simon

Мать ребёнка: Valevalska (Valevalska) Bogdana (Budye) Budya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Katzenellenbogen Pinchas (Pinyo)

Мать ребёнка: Valevalska (Valevalska) Bogdana (Budye) Budya

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Volovelski) Doba

Мать ребёнка: Valevalska (Valevalska) Bogdana (Budye) Budya

Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Katzenellenbogen-Volovelski Zelig Zelik

Мать ребёнка: Valevalska (Valevalska) Bogdana (Budye) Budya

Рождение ребёнка
1809

Сын: Volovelski Iosel

Мать ребёнка: Valevalska (Valevalska) Bogdana (Budye) Budya

Рождение ребёнка
До 1810

Дочь: Kaplan (Valevalska) Bunya Katzenellenbogen

Мать ребёнка: Valevalska (Valevalska) Bogdana (Budye) Budya

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Lebendiger (Valevalska) Frieda Katzenellenbogen

Мать ребёнка: Valevalska (Valevalska) Bogdana (Budye) Budya

Рождение ребёнка
1828

Сын: Katzenellenbogen Ezekiel (Hatskel)

Мать ребёнка: Valevalska (Valevalska) Bogdana (Budye) Budya

Смерть
Неизвестно
Drohitchin

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