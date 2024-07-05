Volovelski Abraham Haim
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Valevalska (Valevalska) Bogdana (Budye) Budya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Volovelski) Doba
Мать ребёнка: Valevalska (Valevalska) Bogdana (Budye) Budya
Рождение ребёнка
До 1807
Рождение ребёнка
1809
Сын: Volovelski Iosel
Мать ребёнка: Valevalska (Valevalska) Bogdana (Budye) Budya
Рождение ребёнка
До 1810
Рождение ребёнка
Около 1826
Рождение ребёнка
1828
Смерть
Неизвестно
Drohitchin