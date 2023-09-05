Ширияева Лариса Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширияева Лариса Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лия Хасанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ширяев Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Ширяев Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бикулова Юлия Шамильевна

Отец ребёнка: Бикулов Шамиль Ибрагимович

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