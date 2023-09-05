Ширияева Лариса Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Лия Хасанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ширяев Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Ширяев Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бикулова Юлия Шамильевна
Отец ребёнка: Бикулов Шамиль Ибрагимович