Клименко Иннокентий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клименко Нина Яковлевна
Смерть
Неизвестно