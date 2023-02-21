Клименко Иннокентий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Иннокентий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клименко Нина Яковлевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клименко Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клименко Нина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко Нина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
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