Вашаева Ольга Александровна 11.05.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вашаева Ольга Александровна

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Место рождения

г.Заречный Пензенкой обл.

Дата рождения

11.05.1960

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1960

Отец: Вашаев Александр Андреевич

Мать: (Анохина) Вашаева Раиса Андреевна

г.Заречный Пензенкой обл.
Рождение ребёнка
02.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Заречный Пензенской обл
Смерть
2020
г. Заречный
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Бессоновка

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