Павлов Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Дмитрий Александрович

Павлов Дмитрий Александрович

avatar

Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

10.08.1908 ст.

Дата смерти

До 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1908 ст.

Отец: Павлов Александр Дмитриевич

Мать: Павлова Анна Федоровна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-1952 л. 186об. запись №30 Копия записи имеется
Крещение
12.08.1908 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Богоявленская церковь станицы Каргальской Восприемники: Павлов Андроник Дмитриевич, ст. Каргальская, казак Дулимова Параскева Ивановна, жена казака ГАРО 803-2-1952 л. 186об. запись №30 Копия записи ... Показать все
Смерть
До 1920
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close