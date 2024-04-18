Павлов Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения10.08.1908 ст.
Дата смертиДо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1908 ст.
ГАРО 803-2-1952 л. 186об. запись №30 Копия записи имеется
Крещение
12.08.1908 ст.
Богоявленская церковь станицы Каргальской Восприемники: Павлов Андроник Дмитриевич, ст. Каргальская, казак Дулимова Параскева Ивановна, жена казака ГАРО 803-2-1952 л. 186об. запись №30 Копия записи ... Показать все
Смерть
До 1920