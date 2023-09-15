Шакурова Екатерина Петровна
Место рожденияг. Челябинск
Дата рождения28.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1985
Отец: Шакуров Петр Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
г. Челябинск
Рождение ребёнка
16.09.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоренко Евгений Андреевич
г. Челябинск