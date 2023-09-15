Шакурова Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакурова Екатерина Петровна

Место рождения

г. Челябинск

Дата рождения

28.07.1985

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1985

Отец: Шакуров Петр Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

г. Челябинск
Рождение ребёнка
16.09.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоренко Евгений Андреевич

г. Челябинск
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