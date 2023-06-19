Кирюхин Филипп Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1889
Бракосочетание
07.01.1909
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
21.01.1911
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
22.03.1913
Дочь: Матрона Филипповна
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
07.02.1916
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
13.03.1917
Сын: Кирюхин Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
25.09.1918
Дочь: Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Филипповна
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирюхин Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно