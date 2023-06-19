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Кирюхин Филипп Васильевич

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1889

Отец: Кирюхин Василий Сергеевич

Мать: Кирюхина Ирина Поликарповна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
07.01.1909

Жена: Кирюхина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.01.1911

Сын: Кирюхин Иоанн Филиппович

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.03.1913

Дочь: Матрона Филипповна

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.02.1916

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.03.1917

Сын: Кирюхин Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.09.1918

Дочь: Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Филипповна

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирюхин Иван Филиппович

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирюхин Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Васильевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область