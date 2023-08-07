Мартимьян Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Андрей Дмитриевич
Мать: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Катерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Федяево деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно