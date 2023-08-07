Мартимьян Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартимьян Андреевич

Мартимьян Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Андрей Дмитриевич

Мать: Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Николай Мартимьянович

Мать ребёнка: Катерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Федяево деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close