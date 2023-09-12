Фотеевы (Матвеев) Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фотеевы (Матвеев) Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Фотеевы (матвеев) Игнат

Мать: ?

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Писклакова Мария

Мать ребёнка: Фотеева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фотеев Николай

Мать ребёнка: Фотеева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писклакова Наталья

Мать ребёнка: Фотеева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фотеева Елена

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