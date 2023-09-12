Фотеевы (Матвеев) Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Фотеевы (матвеев) Игнат
Мать: ?
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Писклакова Мария
Мать ребёнка: Фотеева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фотеев Николай
Мать ребёнка: Фотеева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писклакова Наталья
Мать ребёнка: Фотеева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фотеева Елена