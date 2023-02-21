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Френкель Семен Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1909

Дата смерти

11.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1935

Жена: Френкель Любовь (Либа) (Янкелевна)

Рождение ребёнка
16.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Френкель Любовь (Либа) (Янкелевна)

Работа или профессия
Неизвестно
сапожник, офицер
Смерть
11.08.1942
Похороны
2020
Проточный, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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