Френкель Семен Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1909
Дата смерти11.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
16.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Френкель Любовь (Либа) (Янкелевна)
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник, офицер
Смерть
11.08.1942
Похороны
2020
Проточный, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край