Алексеев Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1909 ст.
Сын: Алексеев Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Илларионовна
Жарцы, Смолинская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно