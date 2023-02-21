Алексеев Тимофей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Тимофей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1909 ст.

Сын: Алексеев Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Алексеева Анастасия Илларионовна

Жарцы, Смолинская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Анастасия Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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