Кряжев Никита Филипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряжев Никита Филипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кряжев Филип

Мать: Голенкова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около ?.06.1853

Сын: Кряжев Федор Никитин

Мать ребёнка: Кряжева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буторина Елена Никитина

Мать ребёнка: Кряжева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Кряжева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряжева ?

Смерть
Неизвестно
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