Никитина Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1909
Дата смерти25.02.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1909
Отец: Никитин Андрей
Мать: Никитина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каштанова Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Каштанов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каштанов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Каштанов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1932
Сын: Каштанов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Каштанов Сергей Иванович
Мулловка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.02.1991