Никитина Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1909

Дата смерти

25.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1909

Отец: Никитин Андрей

Мать: Никитина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каштанова Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Каштанов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каштанов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Каштанов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1932

Сын: Каштанов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Каштанов Сергей Иванович

Мулловка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.02.1991

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