Биркин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биркин Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Биркин Павел Еремеевич

Мать: не указана

Смерть
1957
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