Швецов виталий николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецов виталий николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.2007

Дочь: Янгубаева виктория витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.07.2011

Дочь: Янгубаева вероника витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.10.2012

Сын: Янгубаев владимир витальевич

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Рождение ребёнка
07.07.2015

Дочь: Янгубаева виолетта витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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