Швецов виталий николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.2007
Дочь: Янгубаева виктория витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.2011
Дочь: Янгубаева вероника витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.10.2012
Сын: Янгубаев владимир витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.2015
Дочь: Янгубаева виолетта витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности