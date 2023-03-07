Шатунова Анна Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунова Анна Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1687 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1713 и 1716

Сын: Шатунов Иван Лазарев

Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Петров

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Шатунов Матвей Лазарев

Отец ребёнка: Шатунов Лазарь Петров

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Лазарь Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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