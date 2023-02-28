Москальский Герасим Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Москальский Василий Романович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Москальская Февронья Герасимовна
Мать ребёнка: Москальская Феодосия Степановна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Москальская Меланья Герасимовна
Мать ребёнка: Москальская Феодосия Степановна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Москальская Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Москальская Феодосия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно