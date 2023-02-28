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Москальский Герасим Васильевич

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Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Москальский Василий Романович

Мать: не указана

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Москальская Февронья Герасимовна

Мать ребёнка: Москальская Феодосия Степановна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Москальская Меланья Герасимовна

Мать ребёнка: Москальская Феодосия Степановна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Москальская Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Москальская Феодосия Степановна

Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москальская Феодосия Степановна

Смерть
Неизвестно
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