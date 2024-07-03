Никифоров (Нисютин) Иван Никитович 20.01.1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифоров (Нисютин) Иван Никитович

Место рождения

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.01.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1894 ст.

Отец: Нисютин Никита Терентьевич

Мать: Харитонова Дарья Зиновьевна

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.01.1912 ст.

Жена: Радаева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
06.11.1912

Дочь: Захватова (Никифорова) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Радаева Анастасия Николаевна

Спешневка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: (Никифорова) Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Радаева Анастасия Николаевна

с.Спешневка, Ульяновская обл, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1915 ст.

Дочь: (Никифорова) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Радаева Анастасия Николаевна

Спешневка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Ранение
28.07.1916 ст.
В сражении на реке Серет в Тернопольской области
Рождение ребёнка
12.06.1917

Сын: Никифоров Виктор Иванович

Мать ребёнка: Радаева Анастасия Николаевна

Спешневка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1920

Дочь: Никифорова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Радаева Анастасия Николаевна

Спешневка, Ульяновская обл, Россия
Смерть
Неизвестно

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