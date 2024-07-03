Никифоров (Нисютин) Иван Никитович
Место рождения
Дата рождения20.01.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1894 ст.
Бракосочетание
20.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
06.11.1912
Дочь: Захватова (Никифорова) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Радаева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: (Никифорова) Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Радаева Анастасия Николаевна
с.Спешневка, Ульяновская обл, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1915 ст.
Дочь: (Никифорова) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Радаева Анастасия Николаевна
Ранение
28.07.1916 ст.
В сражении на реке Серет в Тернопольской области
Рождение ребёнка
12.06.1917
Сын: Никифоров Виктор Иванович
Мать ребёнка: Радаева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
06.02.1920
Дочь: Никифорова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Радаева Анастасия Николаевна
Спешневка, Ульяновская обл, Россия
Смерть
Неизвестно