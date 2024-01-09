Королева Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королев Петр Степанович

Мать: Белкина Мария Ароновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кантемиров Юрий Викторович

Отец ребёнка: Кантемиров Виктор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кантемирова Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Кантемиров Виктор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кантемиров Виктор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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