Королева Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королев Петр Степанович
Мать: Белкина Мария Ароновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кантемиров Юрий Викторович
Отец ребёнка: Кантемиров Виктор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кантемирова Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Кантемиров Виктор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно