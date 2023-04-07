Евдокия Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Львовна

Евдокия Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1748 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Лев Алексеевич

Мать: Матрона Афанасьевна

Смерть
Неизвестно