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Чиркова Устинья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

После 1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Чирков Самсон Ефимов

Отец ребёнка: Чирков Ефим (Евфимий) Меркуриев

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Чирков Василий Ефимов

Отец ребёнка: Чирков Ефим (Евфимий) Меркуриев

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Чирков Борис Ефимов

Отец ребёнка: Чирков Ефим (Евфимий) Меркуриев

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Ефим (Евфимий) Меркуриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1811
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