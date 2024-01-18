Малютина Агафья Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864 ст.
Дочь: Матрена Павловна
Отец ребёнка: Малютин Павел Федорович
Рождение ребёнка
02.01.1867 ст.
Отец ребёнка: Малютин Павел Федорович
Рождение ребёнка
13.05.1869 ст.
Дочь: Ефимия Павловна
Отец ребёнка: Малютин Павел Федорович
Рождение ребёнка
?.09.1871 ст.
Отец ребёнка: Малютин Павел Федорович
Рождение ребёнка
16.04.1875 ст.
Дочь: Хиония Павловна
Отец ребёнка: Малютин Павел Федорович
Рождение ребёнка
16.04.1875 ст.
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Малютин Павел Федорович
Рождение ребёнка
02.05.1876 ст.
Отец ребёнка: Малютин Павел Федорович
Рождение ребёнка
30.04.1878 ст.
Отец ребёнка: Малютин Павел Федорович
Рождение ребёнка
17.05.1879 ст.
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Малютин Павел Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно