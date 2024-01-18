Малютина Агафья Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина Агафья Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Матрена Павловна

Отец ребёнка: Малютин Павел Федорович

Рождение ребёнка
02.01.1867 ст.

Сын: Малютин Гордей Павлович

Отец ребёнка: Малютин Павел Федорович

Рождение ребёнка
13.05.1869 ст.

Дочь: Ефимия Павловна

Отец ребёнка: Малютин Павел Федорович

Рождение ребёнка
?.09.1871 ст.

Сын: Малютин Никита Павлович

Отец ребёнка: Малютин Павел Федорович

Рождение ребёнка
16.04.1875 ст.

Дочь: Хиония Павловна

Отец ребёнка: Малютин Павел Федорович

Рождение ребёнка
16.04.1875 ст.

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Малютин Павел Федорович

Рождение ребёнка
02.05.1876 ст.

Сын: Малютин Арсений Павлович

Отец ребёнка: Малютин Павел Федорович

Рождение ребёнка
30.04.1878 ст.

Сын: Малютин Иван Павлович

Отец ребёнка: Малютин Павел Федорович

Рождение ребёнка
17.05.1879 ст.

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Малютин Павел Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Павел Федорович

Смерть
Неизвестно
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