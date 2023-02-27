(Фесенко) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фесенко) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1787

Сын: Фесенко Прохор

Отец ребёнка: Фесенко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фесенко Иван

Место жительства
Неизвестно
Воронинцы, Лубенский, Полтавская, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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