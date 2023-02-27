(Фесенко) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1787
Сын: Фесенко Прохор
Отец ребёнка: Фесенко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фесенко Иван
Место жительства
Неизвестно
Воронинцы, Лубенский, Полтавская, Российская империя
Смерть
Неизвестно