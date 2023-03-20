Прасолов Ефим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолов Ефим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1923

Дочь: Медведева Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Прасолова Христинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасолова Христинья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно