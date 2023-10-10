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Демидович Лидия Андреевна
Демидович Лидия Андреевна
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Место рождения
Гащенка
, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Дата рождения
15.09.1930
Дата смерти
15.09.1930
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
И
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Гащенка
, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Смерть
15.09.1930
Свободный
, город Свободный, Амурская область
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