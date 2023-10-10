Демидович Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидович Лидия Андреевна

Место рождения

Гащенка, Свободненский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

15.09.1930

Дата смерти

15.09.1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Гащенка, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Смерть
15.09.1930
Свободный, город Свободный, Амурская область
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