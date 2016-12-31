Смолякова (Козлова) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1937
Дата смерти31.12.2016
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.1960
Дочь: Смолякова Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Смоляков Юрий Афонасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смоляков Юрий Афонасьевич
Смерть
31.12.2016