Смолякова (Козлова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмолякова (Козлова) Вера Александровна

Смолякова (Козлова) Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1937

Дата смерти

31.12.2016

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1960

Дочь: Смолякова Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Смоляков Юрий Афонасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смоляков Юрий Афонасьевич

Смерть
31.12.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close