Бондаревская (Фурашова) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1939
Дата смерти10.06.2016
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1939
Отец: Фурашов Николай Андриянович
Мать: Фурашова Анастасия
Рождение ребёнка
05.01.1961
Дочь: Владимирова Лариса Викторовна
Отец ребёнка: Бондаревский Виктор Лукич
Рождение ребёнка
30.11.1967
Сын: Бондаревский Алексей Викторович
Отец ребёнка: Бондаревский Виктор Лукич
Смерть
10.06.2016