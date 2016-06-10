Бондаревская (Фурашова) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаревская (Фурашова) Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1939

Дата смерти

10.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1939

Отец: Фурашов Николай Андриянович

Мать: Фурашова Анастасия

Рождение ребёнка
05.01.1961

Дочь: Владимирова Лариса Викторовна

Отец ребёнка: Бондаревский Виктор Лукич

Рождение ребёнка
30.11.1967

Сын: Бондаревский Алексей Викторович

Отец ребёнка: Бондаревский Виктор Лукич

Смерть
10.06.2016
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