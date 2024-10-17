Наталья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марья Васильева
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анисья Васильева
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1862
Сын: Николай Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриев
Смерть
Неизвестно