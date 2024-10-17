Наталья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Петрова

Наталья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Дмитриев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марья Васильева

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анисья Васильева

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Николай Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриев

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.