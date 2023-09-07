Федорова домна никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова домна никандровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1923

Дочь: Федорова александра григорьевна

Отец ребёнка: Федоров григорий федорович

Рождение ребёнка
14.01.1934

Сын: Федоров василий григорьевич

Отец ребёнка: Федоров григорий федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров григорий федорович

Смерть
Неизвестно
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