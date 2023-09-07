Федорова домна никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1923
Дочь: Федорова александра григорьевна
Отец ребёнка: Федоров григорий федорович
Рождение ребёнка
14.01.1934
Сын: Федоров василий григорьевич
Отец ребёнка: Федоров григорий федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно