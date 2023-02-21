Чепик Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепик Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1982

Сын: Чепик Александр Николаевич

Мать ребёнка: Чепик Алла Александровна

Рождение ребёнка
09.07.1984

Дочь: Койнова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Чепик Алла Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепик Алла Александровна

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