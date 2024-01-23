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Хантимер
Хантимер
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Дата смерти
1984
Пол
Мужской
Отец
Мөдәссир
1931 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Мөдәссир
Мать: не указана
Смерть
1984
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