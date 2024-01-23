Хантимер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хантимер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Мөдәссир

Мать: не указана

Смерть
1984
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