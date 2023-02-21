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Вшивцев Антон Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Вшивцев Фёдор Нестерович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Орина Антоновна

Мать ребёнка: Вшивцева Олена Ларионовна

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Вшивцев Алексей Антонович

Мать ребёнка: Вшивцева Олена Ларионовна

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Алена Антоновна

Мать ребёнка: Вшивцева Олена Ларионовна

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Катерина Антоновна

Мать ребёнка: Вшивцева Олена Ларионовна

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Вшивцев Андрей Антонович

Мать ребёнка: Вшивцева Олена Ларионовна

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Настасья Антоновна

Мать ребёнка: Вшивцева Олена Ларионовна

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Олена Ларионовна

Место жительства
Неизвестно
Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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