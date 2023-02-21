Вшивцев Антон Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Вшивцев Фёдор Нестерович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Орина Антоновна
Мать ребёнка: Вшивцева Олена Ларионовна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Вшивцев Алексей Антонович
Мать ребёнка: Вшивцева Олена Ларионовна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Алена Антоновна
Мать ребёнка: Вшивцева Олена Ларионовна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Катерина Антоновна
Мать ребёнка: Вшивцева Олена Ларионовна
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Вшивцева Олена Ларионовна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Настасья Антоновна
Мать ребёнка: Вшивцева Олена Ларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763