Мария Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Епифановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1889 и 1890

Дочь: Анна Никаноровна

Отец ребёнка: Власов Никанор Илларионович

Рождение ребёнка
?.05.1892

Дочь: Елена Никаноровна

Отец ребёнка: Власов Никанор Илларионович

Рождение ребёнка
?.07.1895

Сын: Власов Евдоким Никанорович

Отец ребёнка: Власов Никанор Илларионович

Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897

Сын: Власов Иван Никанорович

Отец ребёнка: Власов Никанор Илларионович

Рождение ребёнка
21.06.1903

Сын: Власов Евсевий Никанорович

Отец ребёнка: Власов Никанор Илларионович

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1905

Сын: Власов Георгий Никанорович

Отец ребёнка: Власов Никанор Илларионович

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1908

Сын: Власов Михаил Никанорович

Отец ребёнка: Власов Никанор Илларионович

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1912

Сын: Власов Алексей Никанорович

Отец ребёнка: Власов Никанор Илларионович

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Никанор Илларионович

Смерть
Неизвестно
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