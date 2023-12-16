Мария Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1889 и 1890
Дочь: Анна Никаноровна
Отец ребёнка: Власов Никанор Илларионович
Рождение ребёнка
?.05.1892
Дочь: Елена Никаноровна
Отец ребёнка: Власов Никанор Илларионович
Рождение ребёнка
?.07.1895
Сын: Власов Евдоким Никанорович
Отец ребёнка: Власов Никанор Илларионович
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897
Отец ребёнка: Власов Никанор Илларионович
Рождение ребёнка
21.06.1903
Сын: Власов Евсевий Никанорович
Отец ребёнка: Власов Никанор Илларионович
Рождение ребёнка
23.11.1905
Сын: Власов Георгий Никанорович
Отец ребёнка: Власов Никанор Илларионович
Рождение ребёнка
29.09.1908
Сын: Власов Михаил Никанорович
Отец ребёнка: Власов Никанор Илларионович
Рождение ребёнка
17.02.1912
Сын: Власов Алексей Никанорович
Отец ребёнка: Власов Никанор Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно